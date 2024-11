A Civitavecchia gli "Amici del Fondo Ranalli" accendono "Il Magico Mondo del Natale" • Terzo Binario News

L’ Associazione di volontariato culturale, ”Amici del Fondo Ranalli ODV”, realizzerà nei giorni 1, 2 e 3 dicembre prossimi, nei locali dell’Associazione Archeologica Centumcellae, in Piazza Leandra a Civitavecchia, il tradizionale evento in preparazione delle festività: Il Magico mondo del Natale, dedicato soprattutto ai bambini di tute le età, ai genitori ed ai nonni per un momento di bellezza, di aggregazione e di gioia in un periodo turbato da guerre e violenze.

Si trata di un evento per credere ancora nella Pace e nella collaborazione tra i popoli, ed è questo l’obiettivo principale che la nostra Associazione intende raggiungere coinvolgendo altre organizzazioni impegnate nel sociale per creare una preziosa sinergia.

Il progeto si svilupperà in tre pomeriggi nelle date precedentemente indicate, sempre con orari dalle 16 alle 20, presentando una mostra di piccoli tesori creata dalle mani operose delle socie partecipanti all’iniziativa. Seguirà la visita dei bambini civitavecchiesi accolti da Babbo Natale. Interverranno Giancarlo Peris e i poeti che faranno rivivere le tradizioni in versi dialetali, tes~monianze di momenti passati pieni di suggestione e calore umano. Il 2 dicembre un filmato sulle Pastorelle allieterà la manifestazione mentre il 3 è prevista un’esibizione dell’Associazione culturale “Le Voci” di Santa Marinella, accompagnate dalla chitarra del musicista Riccardo Pasquarella.

Con l’invito a partecipare e condividere questo momento di armonia vogliamo sottolineare che Il Magico Mondo del Natale è aperto a tutti citadini che si preparano a trascorrere le tradizionali feste in un’atmosfera di serenità e di pace.