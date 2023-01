A Civitavecchia 8 b&b su 10 hanno aperto grazie ai croceristi • Terzo Binario News

Lo studio degli studenti del Baccelli presentato all’Autorità di Sistema Portuale; si è parlato anche di elettrificazione di banchine, Sea Trade di Miami ed equipaggi

Per l’80% dei bed & breakfast di Civitavecchia senza i croceristi, non avrebbero aperto l’attività Questa la sintesi dello studio effettuato dagli studenti della 4 B dell’Istituto Baccelli specializzandi in amministrazione, finanza e marketing.

I risultati dello studio sono stati presentati presso la sala dell’Autorità di Sistema Portuale, con il lavoro coordinato dal professor Mauro Adamo.

“Civitavecchia non è ancora percepita come una destinazione turistica – spiega l’insegnante – con la prevalenza di presenze di cittadini statunitensi o europei. L0età media di chi va nei b&b è di 45 anni, indice del fatto che si sta abbassando. Anche per gli alberghi tradizionali la presenza croceristica è un elemento considerevole del fatturato”.

L’altro dato interessante che emerge riguarda il tempo di permanenza ovvero di 1-2 giorni: questo significa che bisogna lavorare affinché il turista rimanga in città più tempo visto che sulla città la spesa media è di 60 euro pro capite.

A fare gli onori di casa a molo Vespucci c’era il presidente Pino Musolino e il presidente della Rct John Portelli che ha sottolineato come il mercato da intercettare per queste strutture è quello degli equipaggi.

“La previsione dei passeggeri su Civitavecchia per il 2023 è di 2,7 milioni – ha annunciato il numero uno degli armatori – ovvero circa 100mila in più del 2019 anno record prima della pandemia. Di questi 1,2 milioni sono di turn around ed è un ulteriore fetta di mercato da intercettare. Inoltre sul porto stanno per partire i lavori del nuovo terminal alla banchina 12 e abbiamo cambiato otto bitte da 350 tonnellate l’una”. Intanto c’è uno studio in corso per l’elettrificazione delle banchine.

infine il presidente Musolino: “L’intenzione di è creare una lobby sana in vista del Sea Trade di Miami. Per questo mi incontrerò prossimamente con gli enti locali così da proporre Civitavecchia e il suo territorio direttamente in Florida”.