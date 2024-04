74enne morto al mercato di Porta Portese • Terzo Binario News

Un uomo di 74 anni è morto al mercato di Porta Portese, dove nella mattinata odierna – alle 10,30 – sono giunte in via Ippolito Nievo le pattuglie della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde, impegnate nel consueto servizio di vigilanza.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, si è improvvisamente accasciata a terra, presumibilmente a seguito di un malore. Nonostante l’intervento del personale medico e i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti hanno provveduto a delimitare l’area, per il tempo necessario, al fine di consentire le operazioni dei sanitari, oltre ad attivare le procedure del caso per l’identificazione della vittima ed il rintraccio dei familiari.

c.b.