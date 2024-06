2 Giugno, Festa della Repubblica: chiusure e viabilità a Roma • Terzo Binario News

In occasione del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, dalle 9,15 di oggi – 2 giugno – si svolgerà l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria con l’omaggio alla tomba del milite ignoto e la rivista militare su via dei Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, che vedrà la partecipazione di personale militare e civile e dei corpi armati e non armati dello Stato. Questo è quanto riportato da Luceverde.

Così è istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle 5 e fino alle cessate esigenze:

divieto di transito (zona Colosseo /Circo Massimo) in via di S. Gregorio, via Celio Vibenna piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia, vicolo di San Bernardo, Foro Traiano, Piazza Venezia (eccetto la porzione di carreggiata compresa tra via del Plebiscito / via del Corso e via Cesare Battisti), piazza d’Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Luigi Petroselli, piazza della Bocca della Verità, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, viale di Calle delle Camene, viale delle Terme di Caracalla, largo Cavalieri di Colombo, piazzale Numa Pompilio, largo delle Terme di Caracalla.

Dalle 7 e fino alle cessate esigenze:

divieto di transito (zona Quirinale) in: piazza del Quirinale, via Ventiquattro Maggio, via Nazionale: tratto compreso tra via Milano e via Ventiquattro Maggio; via del Mazzarino via Quattro novembre via Cesare Battisti via di S.Eufemia, via delle tre Cannelle, via del Mancino, vicolo del Piombo, via dei Fornari, piazza dei Santi Apostoli. Piazza Venezia: intera piazza.