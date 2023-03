"Xcellent Beers", birre artigianali in scena a Verona per Sol&Agrifood • Terzo Binario News

Non solo vino: a Verona, nei giorni del Vinitaly, trovano spazio anche l’olio extravergine di oliva e l’agroalimentare di qualità con la ventisettesima edizione di Sol&Agrifood, sempre nel centro espositivo Veronafiere dal 2 al 5 aprile 2023, in contemporanea con il 55° salone del vino.

All’interno di Sol&Agrifood spicca “Xcellent Beers”, che esalta il legame della birra artigianale con i territori di provenienza, al centro del progetto di valorizzazione delle colture italiane dei produttori di birra aderenti al Consorzio Birra Italiana.

Come spiegano gli organizzatori, saranno circa 40 i birrifici presenti a “Xcellent Beers”, tra questi folto il gruppo dei birrifici impegnati nella valorizzazione delle diversità legate alle caratteristiche territoriali.

Il mondo della birra in Italia è in costante fermento. Il paese, infatti, da storico importatore, oggi sfiora invece il 40% di autoproduzione di orzo maltato (circa 83.000 tonnellate) e l’importazione copre il restante 60% (185.000 tonnellate). Un risultato legato all’incremento delle superfici coltivate a orzo distico, quello adatto per produrre birra, che hanno raggiunto i 30.000 ettari, ma secondo gli obiettivi prefissati si punta almeno a quota 70.000. A questa fase di sviluppo, si unisce l’aumento dei prezzi, conseguenza della siccità e dei mutamenti climatici con i quali l’agricoltura italiana nel suo complesso sta facendo i conti.

Il prezzo dell’orzo, a causa della siccità, è raddoppiato rispetto al 2019 e le rese e il seminativo ridotti. Da qui l’idea di dare valore ai diversi “terroir” del luppolo italiano, creando una vera e propria filiera dell’orzo e del luppolo italiani. Fattori questi che stanno spingendo verso l’alto il mercato della birra.

Francesca Mordacchini Alfani