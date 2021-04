Volley, Polisportiva Valcanneto in testa alla classifica - Terzo Binario News

Festività pasquali sotto il segno dell’entusiasmo per la Polisportiva Volley Valcannneto, in testa al torneo di serie C.

Le ragazze di Cenci stanno viaggiando a vele spiegare per merito di un collettivo forte e compatto di cui è capitana Veronica Murgia.

“Il merito del momento, dire molto positivo, è da attribuire a tutti, società , squadre e staff tecnico. Non mi sarei mai immaginata di stare in testa alla classifica e sebbene si sia delle esordienti in categoria, credo che quanto stiamo facendo sia molto importante.

Certo in ognuna di noi c’è la voglia e lo stiamo dimostrando di salire in B2. Ma siamo anche consapevoli che dobbiamo andare con i piedi piantati in terra.

Dopo la Pasqua ci attendono delle gare insidiose e difficili da vincere. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e predicare umiltà, solo così potremo toglierci qualche bella soddisfazione”.