Violenze e abusi su una 14enne di Roma, chiesti 5 anni e 4 mesi per autista Tpl • Terzo Binario News

Cinque anni e quattro mesi per violenza sessuale – singola e di gruppo – e diffusione di materiale pedopornografico: è la condanna richiesta dalla procura di Roma – secondo quando riporta il “Corriere della Sera” – per un autista Tpl 49enne, sospeso dal servizio, che a maggio del 2022 avrebbe costretto una 14enne affetta da sindrome psichica invalidante ad avere un rapporto sessuale con lui, “offrendola” successivamente a un amico 36enne e mostrando gli stupri in videochiamata a un terzo uomo.

Il conducente aveva offerto all’adolescente una sigaretta durante una sosta tra una corsa e l’altra, invitandola poi nella sua abitazione dove sarebbe avvenuto lo stupro, ripetuto poi in almeno altre due occasioni, anche con l’altro uomo, per il quale i magistrati hanno chiesto una condanna a 4 anni: verso l’assoluzione invece il 47enne che avrebbe ricevuto la chiamata Whatsapp, che non la avrebbe in alcun modo sollecitata. Per il Pm, la ragazza era diventata per l’autista uno “strumento di soddisfacimento delle proprie pulsioni”. A dimostrare gli abusi, proprio le immagini delle telecamere che l’accusato teneva in casa.

fonte, RaiNews24