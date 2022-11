Vintage Market a Roma, 170 espositori per il weekend a piazza Ragusa • Terzo Binario News

Più di 170 espositori, un’ampia area food & beverage e un parcheggio sottostante GRATUITO che per Roma è quasi un miracolo. Dopo il successo dell’opening e del secondo evento di ottobre, il Vintage Market continua a macinare numeri impressionanti e torna il 12 e 13 novembre con un altro weekend nel segno del vintage, dell’artigianato e dello stare insieme.

Anche a novembre, il VintageMarket vedrà la partecipazione di più di 170 espositori, un’area bimbi con attività ricreative anche in lingua inglese, un’area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un menù scintillante e special activities tutte da vivere.

Iniziamo con i live by Indiepanchine: torneranno a Piazza Ragusa con altri artisti indipendenti e una crew di appassionati. Se sei un appassionato di musica e vuoi farti sedurre da nuovi talenti della scena musicale romana e non solo, non ti resta che presenziare al market (i live inizieranno sempre nel pomeriggio). Per i più piccoli, VintageMarketpropone le attività ricreative di Tauccine’s Library.

E se i bambini giocano a loro modo, anche i più grandi potranno dare sfogo ai loro istinti primordiali nello stand di Falco Giochi: qui potrai trovare una selezione dei migliori giochi vintage con i migliori cabinati arcade e flipper d’epoca. In mezzo a tante novità, le nostre solide e imperdibili certezze: handmade, vintage, illustrazione, preloved, vinili, libri, fiori e piante, cosmesi bio, neon e scritte luminose e artwork.

Se passeggiare ti stanca, nessun problema. Da VintageMarket c’è una grande area relax dalle 10 alle 20 con un menù invitante dalla colazione al pranzo. Il luogo ideale per rifocillarsi e rilassarsi tra una passeggiata e l’altra. 170 espositori sono tanti, per goderseli tutti non c’è niente di meglio di una pausa sfiziosa.



VINTAGE MARKET | PARCHEGGIO GRATUITO

– 12 e 13 novembre 2022

– Via Tuscolana 179

– Dalle 10 alle 20

– Sabato e domenica UP TO YOU (offerta libera) a partire dalle 15

– Ampia area Food & Beverage attiva dalla colazione all’aperitivo e area KIDS

– Pet Friendly