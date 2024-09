Vaccino contro Covid e influenza, al via la campagna nella Asl Roma 3 • Terzo Binario News

Aggressivo e intenso: questo il biglietto da visita del nuovo virus dell’influenza, che nella passata stagione in Italia ha colpito quasi 15 milioni di persone e che promette, per quella in arrivo, di essere ugualmente bellicoso.

Da mercoledì 16 ottobre, dunque, partirà la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale della ASL Roma 3, con la possibilità di co-somministrazione del vaccino antipneumococcico e anti Covid.

La vaccinazione è fortemente raccomandata alle donne in gravidanza, agli adulti e ai bambini con patologie croniche, donne e uomini a partire da 60 anni, agli operatori sanitari e addetti ai servizi essenziali come Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Donatori di sangue, personale degli allevamenti e dei macelli.

Lo scorso anno tra i cittadini della ASL Roma 3 la copertura vaccinale è stata abbastanza buona rispetto ad altre realtà locali e nazionali. I Medici di Medicina Generale hanno vaccinato il 69,3% della popolazione di età ≥ ai 65 anni contro la media regionale del 67,6%. Grande contributo è stato anche quello delle farmacie e dei centri vaccinali.

“Un obiettivo che l’azienda punta a migliorare. Il vaccino, riducendo le complicanze gravi, è uno strumento per proteggere noi stessi e chi ci sta vicino. Mi riferisco a tutti gli anziani e ai cosiddetti fragili, che sono nelle nostre famiglie, sul posto di lavoro o ricoverati nelle strutture sanitarie e socio sanitarie.

Per i soggetti più a rischio il vaccino è una sorta di salvavita. L’azienda si sta muovendo con grande anticipo per provvedere all’approvvigionamento dei vaccini, alla successiva distribuzione presso le nostre strutture e negli studi dei Medici di Medicina Generale. Contiamo sul supporto delle farmacie, che permettono ai cittadini di vaccinarsi a pochi metri da casa”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“L’ideale sarebbe abbinare all’antinfluenzale anche il vaccino contro il Covid. I dati in nostro possesso mostrano un lento e graduale incremento di casi Covid nell’ultimo mese rispetto a quelli registrati nei primi mesi dell’anno. Sicuramente un campanello d’allarme, che sprona noi medici a informare correttamente i cittadini sul tema e a far comprendere a tutti, e soprattutto alle persone più vulnerabili, quanto sia importante proteggersi: non dobbiamo assolutamente dimenticare cosa è successo nel 2020-2021 con la pandemia”, aggiunge Aldo Benevelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3.

Per vaccinarsi, si può contattare il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, prenotare la somministrazione presso uno dei centri vaccinali della ASL Roma 3 o rivolgersi alle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.

Le vaccinazioni presso i centri vaccinali possono essere prenotate a partire dall’inizio della campagna antinfluenzale:

autonomamente attraverso Sportello Unico Vaccinazioni https://www.aslroma3.it/sportello-unico-vaccinazioni/

telefonando al numero dedicato alle vaccinazioni antinfluenzale – 3336108307 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30

contattando la email: influenza@aslroma3.it

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale 2024/2025 sono disponibili sul sito della ASL Roma 3.