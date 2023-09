Urgentissimo: Nina e Clara due nonnine da salvare dal canile dove hanno passato la vita • Terzo Binario News

NINA E CLARA STANNO PER RIENTRARE IN CANILE DOVE GIA’ HANNO PASSATO TUTTA LA VITA….

Si avete letto bene stanno per rientrare..perchè dopo 13 anni tutta la loro vita passate chiuse e dimenticate in canile ….una persona a cui gli avevano spezzato il cuore dal dolore ha voluto salvarle… è accolte con sé per dare a loro una speranza….. purtroppo mai nessuna richiesta è arrivata per loro…. e dopo qualche mese non può più tenere le 2 nonnine.

.ORA PIU CHE MAI HANNO BISOGNO CHE TROVIAMO UNA SOLUZIONE ..O DOVRANNO RIENTRARE IN QUEL BOX DOVE PER ANNI HANNO VISSUTO SOLE ABBANFONATE DA TUTTI SENZA AVER MAI VISSUTO UNA VITA…..E QUESTA VOLTA DOPO AVER CONOSCIUTO LA LIBERTÀ E UN PO’ D’AMORE NE MORIREBBERO….

SI TROVANO A ROMA…. URGENTISSIMO STALLO O ADOZIONE….. PER FAVORREE NON LASCIAMOLE CHE DOVRANNO RISCENDERE IN CALABRIA PER ENTRARE PER SEMPRE DI NUOVO IN CANILE INFO Luana Passerini +39 366 714 1057