Un Passo Avanti per Bracciano: "Ecco perché diciamo no al bilancio" • Terzo Binario News

“Il giorno 6 giugno 2022 è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, nonostante le forti contrarietà nel merito espresse dai consiglieri di opposizione e le innumerevoli e gravi criticità evidenziate nella relazione dell’organo di revisione.

A questo l’amministrazione Crocicchi non è stata in grado di rispondere per tempo, presentandosi nella seduta di un Consiglio Comunale così importante con una relazione, peraltro scarna di contenuti e di soluzioni, che oltretutto non è stata preventivamente inviata nè all’organo di revisione nè ai consiglieri di opposizione.

Questa grave mancanza è stata sottolineata anche nel lungo intervento del revisore dottor Stefano Scerrato, che ha quindi palesato l’impossibilità dello scioglimento delle riserve da parte dell’organo di revisione, accreditando con le sue parole le motivazioni presentate dal nostro gruppo politico nella dichiarazione di voto. ***

Le nostre principali osservazioni hanno riguardato soprattutto:

“Uffici paralizzati dalla mancata sostituzione del personale”

Perché non sono stati avviate le procedure di assunzione in seguito al relativo Nulla Osta Ministeriale entro il 31/12/2021? Ed inoltre, vista la criticità attuale dell’Amministrazione, che sfiora l’interruzione di pubblico servizio, è stata presentata la debita relazione di fabbisogno del personale entro il termine di legge del 31/03/2022?

“Scarsa trasparenza nelle operazioni di scassettamento delle colonnine e dei ritardi nell’incasso di quanto di sua competenza dalla società appaltatrice”

L’importo dei parcheggi a pagamento, presenti in larga parte sul territorio e che gravano sulle tasche dei cittadini braccianesi, rappresentano una rendita per il Comune o una criticità?

“Mancato incasso delle sanzioni da violazioni del Codice della Strada, che a fronte di

accertamenti per € 1.221.667,84 risulta pari ad € 0,00″

Come può essere plausibile una cosa del genere?? Che peraltro ha portato ad un incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di oltre 4,5 milioni di euro!

“Mancato aggiornamento della giacenza di cassa vincolata”

Questa mancanza, in inadempienza agli obblighi di legge in materia, ha impedito al Comune l’utilizzo di fondi per l’esecuzione di opere urgenti e necessarie. Non abbiamo forse necessità di effettuare tempestivi interventi manutentivi per tutto il nostro territorio comunale? Perché a noi sembra proprio…

Grande importanza è stata attribuita, tanto da noi quanto dall’organo di revisione, “al mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio” e “all’inadeguatezza dell’accantonamento per il fondo rischi contenziosi” di soli 3,550 milioni di euro a fronte dei circa 17 milioni di euro che potrebbero gravare sulle casse del Comune di Bracciano.

In molti dei contenziosi in essere, il rischio di soccombenza per il nostro comune è molto alto, ma questa cosa sembra impensierire il sindaco Crocicchi né l’assessore al bilancio Massi. Quali saranno le loro soluzioni? Potranno aumentare ulteriormente le tasse già tutte al massimo?

Ad ulteriore conferma di quanto innanzi detto, il giorno 6 giugno, data della seduta di Consiglio Comunale di cui sopra, è stato notificato presso la sede comunale un decreto ingiuntivo esecutivo pari a circa € 230.000,00 riguardante il fallimento della Bracciano Ambiente S.p.A., che non risultava essere inserito tra le quote applicate al bilancio di previsione, tanto meno negli accertamenti per passività potenziali. Nel merito, il Collegio dei revisori ha segnalato che la Giunta avrebbe dovuto tempestivamente provvedere all’adozione del nuovo schema di bilancio, che tenesse conto del predetto decreto ingiuntivo.

A tal riguardo il sindaco Crocicchi ha inviato al Collegio dei revisori dei conti, circa un mese dopo, con nota del 4 luglio ad integrazione della pregressa documentazione fornita (da considerarsi inadeguata), tre emendamenti con i quali propone di incrementare la voce “spese per debiti fuori bilancio” della somma pari ad € 236.264,64, atta a coprire il sopra citato Decreto Ingiuntivo, più le spese per interessi e pene pecuniarie.

Il giorno 11 luglio 2022 l’Amministrazione Crocicchi approva in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2022/2024, pur restando invariate tutte le criticità di cui al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, sollevate dall’opposizione e dal Collegio dei revisori dei conti.

I Consiglieri di “Un Passo Avanti per Bracciano”

Angelo Alberto Bergodi

Enrica Bonaccioli

Roberta Riccioni