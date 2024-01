Un lettore chiede: «Chi non ha partecipato al Capodanno e alla Befana di Ladispoli avrà una riduzione delle tasse?» • Terzo Binario News

“Il comune di Ladispoli per il recente Capodanno ha organizzato un concerto che ha visto la partecipazione di 6.000 persone dal costo di 360.000 euro.

Altri 30.000 euro sono stati spesi per la festa della Befana.

Deduco viste le somme spese che la nostra città Ladispoli abbia un comune privo di problemi di cassa e sia un comune finanziariamente florido.

Aspetto, quindi, per me e per almeno i 36.000 cittadini che non hanno partecipato alle suddette feste almeno una riduzione delle accise comunali.

Nell’antica Roma Panem e circenses (letteralmente «pane e [giochi] circensi locuzione latina, era usata in riferimento a strategie politiche demagogiche usate per sintetizzare le aspirazioni della plebe).

Oggi noi cittadini che abbiamo ricevuto, a tali elevati costi spettacoli da noi mai richiesti potremo rischiare di rimanere privi del pane. Sono passati secoli ma sin dalla antica Roma i giochi da soli si sono rilevati insufficienti a “ sintetizzare “ i cittadini”.

lettera firmata Robespierre

