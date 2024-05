Ubriaca crea scompiglio nel locale, poi spintona e colpisce i carabinieri • Terzo Binario News

Denunciata a piede libero una 43enne romana: l’episodio in zona Ostiense

Su di giri – a causa dell’assunzione di alcol – disturba gli avventori di un locale in via Giuseppe Libetta, zona Ostiense. Dopodiché ha un atteggiamento aggressivo nei confronti dei carabinieri intervenuti: una 43enne romana, condotta in caserma, viene denunciata a piede libero. L’accusa è resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto appreso, la segnalazione della donna “fuori giri” arriva da parte di alcuni addetti alla sicurezza. La 43enne viene identificata dal personale del Nucleo radiomobile di Roma. Ma, in risposta, la donna spintona e colpisce i carabinieri nel tentativo di rientrare nel locale.