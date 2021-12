Troppi positivi a Fiumicino, Montino annulla gli eventi e chiude i mercatini - Terzo Binario News

Considerati i dati sui contagi degli ultimi giorni, il sindaco Montino ha appena firmato un’ordinanza che prevede nuove restrizioni per contenere la diffusione del covid-19.

L’ordinanza è valida dalle 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022.

Nello specifico, l’ordinanza prevede:

– obbligo di mascherina anche all’aperto in tutto il territorio, compresi i parchi pubblici esclusi i casi in cui si svolga attività per il benessere fisico;

– sospensione di tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere;

– sospensione di tutti i mercati rionali;

– ingresso di massimo 20 persone contemporaneamente, esclusi gli operatori, nel mercato coperto di via degli orti;

– divieto di assembramento nelle aree prospicienti le attività commerciali (ad esempio: centri commerciali al chiuso, parchi commerciali all’aperto, attività di ristorazione e fast food con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della popolazione di giovane età);

– ai responsabili delle società e delle associazioni sportive del territorio, il massimo rispetto delle disposizioni previste dai protocolli d’intesa federali nazionali in materia di svolgimento di manifestazioni ed allenamenti;

– ai titolari delle attività di ristorazione il massimo rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi di COVID-19, quali distanziamento dei tavoli, controllo temperature e controllo green pass, sia da vaccinazione che da tampone antigenico con al massimo 48 ore di validità.

La violazione di queste misure prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 a 3000 euro.