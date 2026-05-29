Tolfa: via Manuel Vittorini, in panchina confermato Cafarelli • Terzo Binario News

Ai saluti Bevilacqua, incerto il futuro di Roccisano

Il Tolfa ricomincerà senza la stella Manuel Vittorini nella prossima stagione.

Alla Pacifica sono in corso i colloqui per sondare le volontà dei giocatori e si tratta di una fase di passaggio importante, nella quale il primo punto fermo da cui si riparte è l’allenatore.

Infatti c’è la conferma ufficiale del tecnico Emiliano Cafarelli sulla panchina collinare, certificata da un post della società. «Ripartiamo: same coach, same mission. Mister Cafarelli resta con noi. Pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme».

Diversa la questione che riguarda i giocatori, dove gli avvicendamenti ci sono e sono anche importanti. Infatti sono più di uno gli elementi ai saluti e altri il cui futuro non è ancora stato scritto. Come accennato, non rimarrà Manuel Vittorini, che non ha fatto mistero della volontà di tornare a calcare i campi di Eccellenza lasciando la collina dopo appena una stagione. Nonostante i 36 anni, non avrà difficoltà ad accasarsi ma di fatto lascia aperta una casella dal punto di vista dell’attacco. Stando ai bene informati, ci sarebbero tre giocatori pronti a ricominciare con la maglia biancorossa ovvero Gianluca Nuti e Gianluigi Salvato, con Giovanni Bernardini vicino al rinnovo. Se per i primi due la permanenza è cosa certa, per il centravanti – che molto bene ha fatto, sebbene sia arrivato a stagione cominciata – si attende il rientro dalle vacanze per provare a chiudere. Dalle parti dello Scoponi sono ottimisti circa una conclusione positiva della trattativa. Probabile anche la permanenza di Damiano Pasquini. Ancora non definito cosa faranno gli altri due Vittorini, ovvero il difensore Cristian e l’attaccante Miguel. Un capitolo a parte riguarda gli under, che dovranno essere sempre tre in campo con uno nato nel 2006, un 2007 e un 2008. Come già sottolineato, questo significa averne almeno 9 in lista così da garantire le rotazioni. Motivo per cui, si valuteranno quei giovani delle giovanili che possano fare al caso di Cafarelli andando poi a puntellare i ruoli scoperti attingendo dal mercato.

Molti anche i giocatori ai saluti, con un passato tolfetano di prestigio. Su tutti, Marco Bevilacqua, che rimarrà un Promozione ma vestendo qualche altra maglia di compagini del comprensorio. «Il ciclo di Tolfa è concluso – confida il metronomo di centrocampo, che quest’anno ha indossato spesso la fascia da capitano – e per l’anno prossimo vedrò che tipo di offerte arriveranno. A 38 anni preferisco andare in una società seria, senza proclami ma con le idee chiare. Alla Pacifica sono stato benissimo ma è arrivato il momento di salutarci. Con mister Cafarelli c’è diversità di vedute, pertanto è meglio per tutti che le strade si separino».

Insieme a quello di Bevilacqua, è probabile l’addio anche di Andrea Quinti e Mattia Ficorella. Un discorso a parte invece va fatto per capitano Marco Roccisano. Il suo problema al ginocchio prevede ancora diversi mesi prima che venga risolto definitivamente, pertanto le parti si riaggiorneranno dopo il termine delle terapie.