Tolfa pronta a trasformarsi nel Villaggio di Babbo Natale per due weekend • Terzo Binario News

La nona edizione dell’evento, ideato da “La Filastrocca”, si apre sabato alle 15 con la parata inaugurale

di Cristiana Vallarino

Già da qualche giorno a Tolfa piazza Vittorio Veneto e altri angoli del centro si stanno preparando ad accogliere la Nona edizione del Villaggio di Babbo Natale, con i suoi stand di legno e gli addobbi.

Quest’anno la manifestazione, ideata dall’associazione “La Filastrocca”, raddoppia: sarà allestita per due week end, 10/11 e 17/18 dicembre.

Come dice la presidente della Filastrocca, Marika Compagnucci: “Era stato un piccolo pensiero che oggi diviene una grande realtà e coinvolge l’intero

paese e non solo.…”. Un’avventura condivisa con la vicepresidente Lidia Fabbi, le socie storiche della Filastrocca, più le new entry di quest’anno.

Per questa edizione la Compagnucci ci tiene a evidenziare la preziosissima collaborazione di Elisabetta Marini, Simone Gobbi, Ofelia Berbece, Italo Ciambella con gli amici della Protezione civile, Manuela Lucidi ed Edoardo

Marini. Fondamentale, come sempre il patrocinio del Comune, grazie all’amministrazione nella persona della sindaca Stefania

Bentivoglio. Grazie a tutti i collaboratori che hanno realizzato le

location e in particolare ai commercianti e all’Università Agraria di tolfa col presidente Giulio Onori. Da ricordare la Proloco e tutti gli sponsor decisivi per le location. La lista è davvero lunga e la Compagnucci li ricorderà in occasione dell’apertura del Villaggio.

Poi arriverà Babbo Natale in carrozza e cavallo accompagnato

dall’elfo cocchiere Massimo, e i due elfetti Alessio e Carlotta, salutera’ la piazza e andra’ a prendere i suoi collaboratori, per una parata di ritorno, tutti in abito ufficiale natalizio.

Così il Villaggio aprirà ufficialmente: dai mercatini in piazza nuova fino a percorrere tutto il paese, raggiungere la piazza vecchia e concludersi all’interno del palazzaccio con la casa di Babbo Natale, sviluppata su tre piani.

“Ci sono ben 25 associazioni che partecipano agli stand – spiega la presidente – e ci sono diverse location gestite da volontari che hanno messo il loro tempo, forza, energia e inventiva nel realizzarle, sono la nostra linfa vitale: la posta di Babbo Natale, la Casa di pan di zenzero, il Giocattolaio, il Christmas park e la Casa degli elfi raccontastorie. Tre le novità: la galleria di Babbo Natale, l’officina della Befana e gli Elfi pittori”.



Ma ci saranno poi tante altre attrazioni, spettacoli con il fuoco, sui trampoli, street band, animazione per bambini e la tanto attesa stramparata, in entrambi i week end. E ancora il concerto di Natale, a

cura della Filastrocca, con i cantanti amici del villaggio: Alice Paba e Acme corp, Purple gospel choir di Tolfa, Soreta e Camorra.

Domenica 11 ci sarà il presepe vivente a cura della compagnia teatrale Il

Barsolo di Tolfa, mentre domenica 18 sarà la volta della consueta tombola nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto.

Ma le cose da presentare sono davvero tante: una slitta, un circo per i più piccini in piazza vecchia dove ci sarà pure il Circolo poetico che ha coinvolto la scuola primaria dell’I.c.Tolfa nella realizzazione di poesie. E ancora i quod, il pony e altre iniziative con gli amici pelosi.



La parata d’apertura avrà l’accompagnamento della banda Giuseppe

Verdi, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio, animata dalle coreografie di 4 scuole: Centro studi danza di Letizia Costantini, New Dance Evolution Center di Isabella Superchi, Dance World di Gabriella Moroni e chiude il Centro artistico di Balletto di Marilena Ravaioli.

Al termine delle esibizioni il suggestivo lancio delle lanterne.

Insomma, aspettando il Natale vale sicuramente la pena di fare visita al Villaggio tolfetano.