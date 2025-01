Tifosi spagnoli aggrediti nel centro di Roma, tre feriti di cui uno grave • Terzo Binario News

Gualtieri: “Il pestaggio dei baschi è un’offesa alla città”

Scontro tra tifoserie opposte nel cuore di Roma ieri sera. Un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli del Real Sociedad che si trovava in un locale in via Leonina, al centro di Roma, è stato aggredito da circa 80 persone, forse riconducibili alla tifoseria ultras laziale, alla vigilia della partita di stasera delle 21 all’Olimpico valida per l’Europa League.

Sono 9 le persone rimaste ferite. In un primo momento si contavano tre tifosi accoltellati: uno è già stato dimesso con 12 giorni di prognosi per ferite da arma da taglio; uno è in prognosi riservata, non dovrebbe correre pericolo di vita; uno resta ricoverato con prognosi di 30 giorni. Altri tre sono stati dimessi con prognosi dai 5 agli 8 giorni. Altri tre non hanno atteso le cure e si sono allontanati.

Lo scontro fra le tifoserie è avvenuto verso le 23 di ieri in Via Leonina, in centro. Sono stati lanciati anche oggetti. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia. Sul posto è stato sequestrato materiale utilizzato per l’aggressione. Sono state identificate alcune persone nelle zone limitrofe e sono in corso approfondimenti investigativi anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.

In uno dei video pubblicati da Hooligans.cz si vede che per interrompere un pestaggio qualcuno getta acqua dai palazzi sovrastanti.

“Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. Roma rigetta con forza queste scene di violenza folle che offendono la città, i suoi cittadini e lo spirito dello sport. Confido che le indagini delle forze dell’ordine facciano presto luce sui responsabili, perché la Capitale d’Italia non vuole e non merita di essere ricordata per simili barbarie”. Così il Sindaco di Roma,

Roberto Gualtieri.