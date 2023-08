Tidei: "Giusto rimuovere il manufatto di via Giuliani a Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Definita legittima la demolizione del vecchio manufatto abusivo privo di valenza architettonica sito sotto la terrazza di Padre Reginaldo Giuliani.

L’abbattimento si era reso necessaria per realizzare la rampa di accesso anche per i mezzi di soccorso alle spiagge della zona centrale di Santa Marinella”.

Lo ha dichiarato in una nota inviata al Comune di Santa Marinella la Soprintendenza Archeologica in risposta ad un parere di compatibilità paesaggistica, che era stato inviato al ministero dei Beni Culturali dal responsabile dell’ ufficio tecnico.

In particolare in tale nota si fa espressamente riferimento al fatto che si trattava di un manufatto costruito in data antecedente al 1953 senza alcun titolo edilizio e soprattutto che non mostrava caratteristiche tali da poter essere classificato come un bene da tutelare poiché non avrebbe avuto alcuna qualità architettonica.

“La risposta che ci è sta fornita dal Ministero dei Beni culturali- afferma il sindaco Pietro Tidei – ovviamente ci conforta , ma vorrei sottolineare, non fa altro che avvalorare quanto i nostri uffici avevano sempre sostenuto ovvero che la demolizione era possibile poiché si trattava solo di una vecchia, inutilizzata costruzione per altro abusiva.

Ora che ad emettere tale parere è stato proprio l’Ente deputato a farlo, vale a dire la Soprintendenza per l’ Etruria Meridionale mi auguro che possano essere definitivamente archiviate le tante inutili polemiche montate ad arte su tale vicenda che ritengo si sia conclusa come eravamo certi si concludesse , non solo nel migliore dei modi ma concordando con le nostre tesi. Questo a ulteriore conferma della legittimità del nostro operato ”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei