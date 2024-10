Terremoto in Giunta a Ladispoli: la De Santis si dimette • Terzo Binario News

Effetto domino nelle nomine: Daniela Marongiu al Commercio, Pierini ai Lavori Pubblici, Fargnoli ai Servizi Sociali

Terremoto in Giunta a Ladispoli.

Infatti dopo una serie di rumors che si ricorrevano da giorni, si è dimessa l’assessora ai lavori pubblici Veronica De Santis. “Per motivi personali” la spiegazione.

Su di lei anche il pressing dell’opposizione, per alcune opere – la ciclabile su tutte – che non solo non hanno visto la fine ma che anzi sono state oggetto di interventi ulteriori quando sembravano completate.

La sua delega l’ha raccolta Marco Pierini, che mantiene Ambiente e Manutenzioni.

Ma non è solo questo il cambiamento a palazzo Falcone.

Infatti le dimissioni hanno provocato un effetto domino che prevede Daniela Marongiu prende Commercio, Urp e Tutela Animali e Gabriele Fargnoli prende la delega a Politiche Sociali, Piano di Zona, Centri Anziani.

“A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale – ha commentato il Sindaco – ringrazio Veronica per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida del suo Assessorato. Un impegno portato avanti con professionalità e dedizione, grazie al quale siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. Allo stesso tempo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Daniela, con la assoluta certezza che, nella nuova veste di Assessore, continuerà a lavorare al servizio della nostra comunità per raggiungere gli obiettivi che abbiamo elencato all’interno del programma amministrativo”.

“Ringrazio il Sindaco – ha dichiarato la neo assessora Daniela Marongiu – per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei miei confronti . Come ho sempre fatto in questi anni, in qualità di Consigliere comunale, lavorerò con passione e spirito di servizio verso la comunità di Ladispoli. Le porte del mio Assessorato saranno sempre aperte per i cittadini e per tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per continuare a migliorare la nostra città”.