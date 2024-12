Tenta di riprendersi il panetto di fumo sequestrato dai poliziotti: arrestato a Valle Fiorita 23enne nordafricano • Terzo Binario News

Una pattuglia della Sezione Volanti, durante il servizio di controllo del territorio da loro svolto nella periferia sud della capitale, ha imposto l’Alt ad un’utilitaria condotta dall’odierno indagato.

I poliziotti hanno approfondito il controllo scoprendo che il ragazzo, nel tascone della felpa, nascondeva un panetto intero di hashish – dal peso di circa un etto – e la metà di un altro.

Il giovane, improvvisamente, ha colpito gli agenti cercando di strappare dalle loro mani la droga appena scoperta. I poliziotti non si sono fatti sorprendere e, seppur con alcune difficoltà, hanno fermato definitivamente il 23enne.

Le immediate indagini hanno permesso di svolgere una perquisizione domiciliare in un appartamento in uso all’indagato; in questa casa sono stati trovati circa 4 kg di hashish e più di 12 mila euro in contanti.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto a disposizione della Magistratura. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale la convalida dell’operato della Polizia di Stato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.