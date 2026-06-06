Teatro a Civitavecchia, grande successo per “The Final Show” di Vicolo Cechov • Terzo Binario News

Si è chiusa una settimana di improvvisazioni al Nuovo Sala Gassman

Dal 26 al 31 maggio presso il Teatro Nuova Sala Gassman, ogni sera alle 21 il sipario si è aperto per gli allievi attori e improvvisazione della scuola nazionale di teatro e improvvisazione.

Per sei giorni consecutivi una maratona di spettacoli hanno intrattenuto con uno spettacolo di improvvisazione e uno di testo il pubblico che ha partecipato numeroso e con grande coinvolgimento emotivo.

“Quando il sipario si chiude e il teatro si svuota e resta una profonda sensazione di silenzio, malinconia e gratitudine – affermano i direttori artistici Fabio Astolfi e Roberto Rotondo –Non è soltanto la fine di uno spettacolo, ma il momento in cui l’energia condivisa con il pubblico si trasforma memoria e valore dell’arte. I nostri oltre 100 allievi hanno saputo regalare spettacoli uno più bello dell’altro, dimostrando quanto lavoro, impegno e passione ci siano stati dietro ogni messa in scena. È la conferma che professionalità e divertimento possono crescere insieme.”

Un percorso che continua a rafforzare il progetto artistico e formativo di Vicolo Cechov, realtà che negli anni ha costruito una comunità sempre più ampia e partecipata tra Civitavecchia e Piane di Montegiorgio, dove sabato e domenica si terranno i The Final Show degli allievi marchigiani. La Scuola Vicolo Cechov si conferma un punto di riferimento nel Lazio e nelle Marche per tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo studio della recitazione e dell’improvvisazione, coniugando divertimento e professionalità.