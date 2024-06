Tartaruga Caretta Caretta salvata a Montalto dalla Guardia Costiera • Terzo Binario News

Il comandante della stazione Andrea Gargiullo l’ha portata in Sala Operativa a Civitavecchia: visitata dal veterinario, sta passando la convalescenza allo Zoomarine

Una piccola tartatuga Caretta Caretta è stata salvata sulla spiaggia di Montalto di Castro dalla Guardia Costiera e ora sta passando la convalescenza allo Zoomarine.

A prestargli le prime cure è stato il comandante della stazione Andrea Gargiullo, che l’ha portata in Sala Operativa a Civitavecchia, dove è stata visitata dal veterinario.

Si tratta di un esemplare di sesso maschile che al recupero presentava due ferite, al collo e sulla pinna destra.

Per questo, nella sede di Calata Laurenti si è portato il veterinario. Il dottor Marini di Tarta Lazio ha fornito le indicazioni per tenerla la notte e poi ha spedito il personale di Zoomarine che l’ha presa in carico il mattino successivo al recupero.

Siccome è periodo di nidificazione, è importante che arrivino segnalazioni per la messa in sicurezza dei rettili acquatici.

Attualmente la tartaruga è nel parco acquatico di Torvaianica e se le lesioni non fossero gravi, verrà liberata direttamente da lì, altrimenti potrebbe venire portata al Centro di Recupero di Portici (in provincia di Napoli) dove esiste un centro specializzato anche per le degenze più lunghe.

I marinai militari gli hanno assegnato il nome affettuoso di Tartarello.