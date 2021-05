Tarquinia, i ragazzi del quinto Les dell'Istituto San Benedetto a lezione di diritto penale dall'avvocato Claudia Trippanera - Terzo Binario News

lezione di diritto penale direttamente dallo studio di un avvocato: è la piacevole quanto utile esperienza fatta nei giorni scorsi dagli studenti del quinto anno del Liceo Economico Sociale dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia.

Un’opportunità resa possibile dalla disponibilità e competenza dell’avvocato Claudia Trippanera, che ha accettato di tenere una lezione ai ragazzi che stanno affrontando in classe proprio temi legati alla giustizia civile e penale nell’ordinamento italiano.

Collegandosi in videoconferenza con la classe direttamente dal proprio studio, garantendo così il massimo rispetto delle precauzioni anti Covid-19, l’avvocato Trippanera ha messo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza in tribunale sia spiegando con estrema efficacia le fasi e i dettagli di un processo penale, sia rispondendo alle curiosità, numerose, degli studenti, che una volta superata la timidezza iniziale si sono mostrati partecipi e interessati.

“È stato prima di tutto emozionante – spiega l’avvocato Trippanera al termine dell’incontro – e davvero interessante. I ragazzi hanno interagito con grande pertinenza e competenza, e in fondo anche l’indirizzo del corso di studi e l’idea di percorsi futuri di cui mi hanno parlato hanno radici che si fondano nel diritto”.

Medesima soddisfazione da parte dei ragazzi, che hanno “approfittato” dell’incontro anche per mettere a punto alcuni aspetti dello studio della materia in vista del grande appuntamento che li attende tra qualche settimane, l’esame di Stato.