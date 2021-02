Surfisti da Tarquinia sconfinano a Orbetello: la Finanza li multa - Terzo Binario News

Due multe, tra i 400 e mille euro ciascuno. È il prezzo che dovranno pagare due surfisti per l’incauto sconfinamento che dal Lazio li ha portati in Toscana in cerca del vento giusto.

I due sono stati infatti fermati dalla Guardi di finanza di Orbetello nell’ambito delle attività antiCovid che vietano il passaggio da una regione all’altra.

Durante il pattugliamento dei litorali della Costa d’Argento i finanzieri hanno individuato due uomini che avevano da poco finito di fare surf ad Ansedonia, meta notoriamente molto frequentata dai praticanti di tale sport. I due surfisti, provenienti dai Castelli romani, hanno dichiarato ai militari che le loro intenzioni iniziali erano quelle di recarsi presso la vicina Tarquinia, ma, una volta giunti sul posto e constatata la presenza di vento poco favorevole, hanno ritenuto di proseguire, sconfinando però indebitamente in Toscana per recarsi nella rinomata località surfistica nel comune di Orbetello.

Per i due trasgressori è scattata la verbalizzazione delle violazioni, con una sanzione che va dai 400 ai mille euro ciascuno e, al termine delle procedure di rito, sono stati invitati a rientrare nella loro regione di appartenenza. (il Giunco)