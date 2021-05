Superbonus, Cna: “Per la proroga non possiamo attendere la legge di bilancio” - Terzo Binario News

Confermato per giovedì prossimo, 6 maggio, l’incontro delle associazioni della filiera dell’edilizia con i leader dei partiti. L’evento, organizzato per chiedere la proroga immediata del Superbonus 110% almeno al 2023, sarà in diretta streaming, a partire dalle ore 10,30, sul sito www.lafilieraediliziaperilsuperbonus.it.

“Non si può aspettare la legge di bilancio. C’è il concreto rischio che questa situazione di incertezza blocchi l’avvio dei cantieri per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio”, osserva Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Giuseppe Conte, del vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, del responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, di uno dei leader di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, del presidente del gruppo parlamentare al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, e di esponenti di Fratelli d’Italia. I lavori saranno coordinati dal giornalista di Radio 24 Sebastiano Barisoni.