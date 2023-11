Sulla A12 chiude per 5 notti lo svincolo di Santa Severa • Terzo Binario News

Per lavori di manutenzione dei cavalcavia “SP Tolfa”, “Santa Severa” e “Strada Poderale”

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia “SP Tolfa”, “Santa Severa” e “Strada Poderale”, nelle cinque notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare:

in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Tirreno est”, situata nel tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.