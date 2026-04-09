Sulla A12 chiude il tratto Monte Romano-Civitavecchia Porto • Terzo Binario News

Lavori di pavimentazione in carreggiata sud lunedì 13 dalle 7 alle 20

La SAT comunica che, sull’autostrada A12 Autostrada Livorno – Civitavecchia. Tratta Civitavecchia Porto – Tarquinia, per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione della pavimentazione drenante, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del giorno 13.04.2026

chiusura lungo la carreggiata Sud del tratto autostradale Civitavecchia Porto – Tarquinia “dell’entrata e dell’uscita dello svincolo di Monte Romano”.

Gli utenti che dallo svincolo autostradale di “Monte Romano” debbono entrare in Autostrada “A12 direzione Sud, possono percorrere il seguente itinerario alternativo: imboccare lo svincolo in direzione SS1 Grosseto – Tarquinia, proseguire sulla A12 in direzione Nord e uscire allo svincolo di Tarquinia; infine seguire le indicazioni per A12 Roma – Civitavecchia Nord fino a riprendere la A12 in direzione Sud.

Gli utenti che percorrono “l’Autostrada A12” provenendo da Nord e che devono uscire allo svincolo di “Monte Romano”, possono percorrere il seguente itinerario alternativo: proseguire sulla “A12” in direzione Sud, uscire allo svincolo di “Civitavecchia Porto”, percorrere la rotatoria e seguire le indicazioni per “A12 Tarquinia – SS1 Grosseto” al fine di riprendere la “A12” in direzione nord e, successivamente, uscire allo svincolo di “Monte Romano”.