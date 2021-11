Striscia la Notizia a Fiumicino per le “stranezze” della pista ciclabile - Terzo Binario News

L’inviata di Striscia la Notizia Chiara Squaglia porta le telecamere del programma in città

Chiara Squaglia di Striscia la notizia si è recata a Fiumicino, per venire incontro alle richieste dei cittadini che si trovano in difficoltà con una “misteriosa” pista ciclabile.

L’inviata del TG satirico diretto e ideato da Antonio Ricci in onda ogni sera su Canale 5 infatti, ha fatto un accurato servizio e sopralluogo intervistando cittadini e amanti della due ruote, su alcune cose piuttosto anomale che caratterizzano la pista.

Ben colorata, ma che impongono stranamente, su una pista ciclabile, alle biciclette di dare precedenza.

Una stranezza che qualche cittadino l’ha definita “pista cyclettabile”, in quanto a suo dire buona solamente per andarci in cyclette.

Nel servizio, l’inviata ha intervistato anche il Dottor Massimiliano Cafaro, Dirigente del Comune di Fiumicino, che ha illustrato le modalità di realizzazione del progetto e si è reso comunque disponibile ad effettuare dei sopralluoghi per migliorarla.

Il servizio completo si trova al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/corsi-ciclabili-avventurose-a-fiumicino_75618.shtml