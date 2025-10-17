Strage di Castel d'Azzano, bandiere a mezz'asta a Ladispoli • Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli comunica che nella giornata odierna le bandiere del palazzetto comunale di Piazza Falcone saranno esposte a mezz’asta, in segno di lutto e di profondo rispetto per i tre carabinieri tragicamente scomparsi a Castel d’Azzano, nel veronese.

Il gesto di cordoglio avviene nel giorno della celebrazione dei funerali dei militari, dichiarato lutto nazionale: Davide Bernardello (36 anni), Valerio Daprà (56 anni) e Marco Piffari (56 anni) hanno perso la vita mentre compivano il proprio dovere al servizio dello Stato e della collettività.

“L’intera comunità di Ladispoli – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – esprime tutto il proprio cordoglio e si stringe con commozione e riconoscenza attorno all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle vittime. La loro morte ci ricorda, ancora una volta, il sacrificio di chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere i cittadini. A loro va il nostro pensiero, il nostro rispetto e la nostra gratitudine”.