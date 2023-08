Stasera ad Allumiere la presentazione del Palio, e c'è pure Andrea Perroni • Terzo Binario News

Serata ricca di eventi quella di venerdì 4 agosto ad Allumiere. Si comincia con l’aperitivo letterario alle ore 18 presso la Corte del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica (CRAL) laddove verranno presentate in anteprima le tre finaliste della IV edizione del Premio Letterario Femminile Plurale di Allumiere.

Sarà anche annunciato il nome della madrina che sarà presente il 26 agosto, serata della finalissima. L’Unione Sportiva Allumiere, intanto, festeggerà i propri 70 anni dalla fondazione con una iniziativa di celebrazione a partire dalle 18:30 alla presenza di tante vecchie glorie del passato seguita da una cena e altri momenti di convivialità.

In serata si esibirà, sul palco di piazza della Repubblica, il comico romano Andrea Perroni con uno spettacolo centrato sull’incertezza del futuro, minacciato da crisi economiche, mutamenti climaticii, guerre e con l’unica certezza in grado di esorcizzare questa angoscia: abbiamo ancora la forza di ridere. Subito dopo lo spettacolo, si entra ufficialmente nel clima della festa più importante del paese: il Palio delle Contrade.

A seguire, verso le ore 23:00, si terrà la presentazione del trailer del Palio 2023, manifestazione di cui quest’anno ricorre la 57esima edizione ed evento attesissimo da tutta la popolazione di Allumiere. Appuntamenti imperdibili da sfruttare anche per poter godere del buon clima della collina e, perché no, per assaggiare nei ristoranti e nei punti ristoro, i tanti prodotti tipici della tradizione allumierasca.