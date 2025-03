Stabilimento pubblico di Tarquinia, al via la procedura negoziata • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia ha pubblicato l’avviso di procedura negoziata senza bando per la gestione dello stabilimento balneare comunale del Lido per il triennio 2025/2027.

“Con soddisfazione, abbiamo completato l’iter in anticipo rispetto ai tempi previsti – afferma l’assessore al commercio Andrea Andreani -. Ciò consentirà l’assegnazione della struttura prima dell’inizio della prossima stagione balneare.

Questo risultato è il frutto di un lavoro attento e scrupoloso portato avanti in collaborazione con l’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli, per garantire la riqualificazione e la messa a disposizione dello stabilimento all’impresa aggiudicataria. La gestione anticipata dello stabilimento è un passo importante per valorizzare questo bene del Comune. Siamo fiduciosi che il nuovo percorso contribuirà a rendere il nostro stabilimento balneare un punto di riferimento per residenti e turisti”.

Per avere tutte le informazioni e scaricare la documentazione necessaria, è possibile andare sul sito www.comune.tarquinia.vt.it alla voce “Avvisi, notizie, comunicati”.