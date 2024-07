Sta per partire area Movie a Civitavecchia • Terzo Binario News

Le proiezioni al Pincio dal 16 luglio

L’Arena del Pincio presenta anche in questa Estate 2024 il cinema all’aperto con Arenamovie.

Le proiezioni inizieranno dal prossimo martedì 16 luglio – entrata dalle ore 20:00 inizio proiezione ore 21:30, gli appuntamenti saranno il martedì, il giovedì e la domenica fino a tutto il 25 agosto.

In evidenza domenica 21 luglio andrà in visione il film con Maria Grazia Cucinotta e Massimo Venturiello “gli agnelli possono pascolare in pace”; il film sarà presentato dal regista BEPPE CINO ospite in Arena.

La programmazione offre spazio anche ai bambini ed ai ragazzi: per i bambini in sala saranno previste delle simpatiche sorprese.

Poi proseguono gli eventi musicali e teatrali… l’arena è sempre aperta con il suo accogliente salotto dove potersi comodamente incontrare con gli amici e gustare al Bar dell’Arena.