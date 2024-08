Spazzatrice "inghiottita" dalla voragine a Tor Marancia • Terzo Binario News

Una spazzatrice “inghiottita” da una voragine a Tor Marancia. È quanto avvenuto ieri – 28 agosto – intorno alle 21,30 in piazza Federico Marcello Lante. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto.

Secondo quanto appreso, il mezzo è di una ditta privata. Ed è finito dentro il cratere che si è creato sul marciapiede. L’area è stata poi transennata e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti. Non risultano esserci stati problemi per il palazzo sovrastante.

c.b.

Frame video Instagram Welcome to Favelas