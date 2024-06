Spaccio nelle campagne di Tarquinia, arrestati due tunisini • Terzo Binario News

Ennesima operazione antidroga dei Carabinieri.

Un’efficace operazione della Compagnia di Tuscania che questa volta ha portato all’arresto di due cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale e al sequestro di 10 dosi di cocaina ed eroina ed un bilancino elettronico.

L’operazione è scaturita dall’insolito movimento di mezzi notato dai Carabinieri in un’area rurale a Tarquinia. Insospettiti, i militari hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, appostandosi nella zona.

Dopo un’attenta osservazione, i Carabinieri hanno sorpreso due individui, entrambi cittadini tunisini privi di regolare permesso di soggiorno.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina ed eroina, già suddivise e pronte per lo spaccio. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati legati allo spaccio di stupefacenti, sono stati arrestati e tradotti in carcere.

Da inizio aprile questa operazione dei Carabinieri è l’undicesima ad esser condotta dall’Arma nei comuni del litorale, nel corso delle quali sono state tratte in arresto in flagranza di reato ben 15 persone e denunciate a piede libero altre 5, segno della diffusione e della gravità del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree rurali e boschive del litorale (e non solo) e che nel recente passato è stato lo sfondo di violente aggressioni armate, ma che dimostra ancora una volta l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e nel tutelare la sicurezza dei cittadini.