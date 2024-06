"Sì, viaggiare" ma senza assicurazione e con la revisione scaduta: sanzionati dai carabinieri • Terzo Binario News

I carabinieri, impegnati nei controlli alla circolazione stradale, hanno sorpreso e sanzionato al codice della strada un’automobilista, poiché il veicolo su cui viaggiava era sprovvisto della prevista copertura assicurativa.

Stessa sorte per un altro automobilista sorpreso alla guida della propria auto con la revisione periodica scaduta, pertanto è stato sanzionato ai sensi del codice della strada. Complessivamente i militari dell’Arma nel corso delle verifiche hanno identificato 120 persone, controllato 45 veicoli.

Multati i titolari di due attività

I carabinieri hanno ispezionato e sanzionato amministrativamente due titolari di attività commerciali, il primo, per un importo di quasi 8.700 euro, titolare di un’attività commerciale di via Chiabrera, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp e per la mancanza delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei prodotti in vendita.

Il secondo, titolare di un minimarket presente in viale Giustiniano Imperatore per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp, pertanto è stato sanzionato per un importo pari a 2.000 euro.