Si presenta oggi a Roma la DMO Green Weekend per rilanciare il turismo in Tuscia e Sabina • Terzo Binario News

Oggi alle ore 17 a Roma, in Via Col di Lana, 10

presso il bar Vanni, alla presenza dell’Assessore al Turismo ed Enti

Locali della Regione Lazio Valentina Corrado (nella foto del titolo), verrà presentato il progetto Green Weekend e illustrata l’attività svolta

dall’associazione DMO omonima.



“DMO Green Weekend – dichiara l’assessore Valentina Corrado – rientra

nella strategia di promozione della destinazione Lazio che, come

Assessorato al Turismo, abbiamo avviato. La rete creata, improntata

sulla sinergia e sul dialogo tra enti pubblici e privati, contribuisce

ad affermare un’offerta turistica integrata utile a valorizzare

pienamente le potenzialità che la nostra regione vanta sul segmento

wedding ed eventi privati, ma anche i tratti identitari del territorio

della Tuscia e della Sabina, riservando attenzione alla sostenibilità

vista come chiave di sviluppo sia turistica sia economica. Le linee di

attività contribuiranno sia ad offrire ai viaggiatori esperienze

personalizzate e uniche, sia a incidere sulla durata dei soggiorni

turistici generando benefici sia nel medio che nel lungo termine”.



Il cuore del progetto della DMO Green Weekend è infatti la creazione

di una destinazione nuova, green e smart, con la sperimentazione di un

prodotto integrato trasversale che connette i due territori della

Tuscia e Sabina tra loro, e che si qualifica in particolare per la

proposta di matrimoni ed eventi privati, valorizzando gli elementi di

identità e di stile di vita dei territori per costruire un’esperienza

turistica memorabile.



“L’attività di questa DMO – spiega il Destination Manager Armando

Soldaini – è orientata a raccogliere gli operatori intorno a un

progetto che mette in primo piano la riscoperta e la rivalutazione di

quello che i Romani chiamavano Genius loci, l’anima profonda del

territorio, la più importante risorsa che permea e contamina il

costume degli abitanti e dà forma al paesaggio, e che rende

l’esperienza e la permanenza nel territorio della Tuscia e della

Sabina irripetibile e unica”.



Nel progetto non è coinvolto solo il settore turistico in senso

stretto, ma tutti quei settori che afferiscono al business dei

matrimoni, per creare economie circolari e locali basate su realtà e

risorse territoriali specifiche. “La risposta del territorio è molto

positiva – precisa Soldaini –, ad oggi hanno aderito circa cento

strutture dopo solo un paio di mesi di promozione del progetto. La

fase precedente di ricognizione ha consentito la raccolta di

informazioni e la schedatura di oltre 1.600 strutture ed operatori che

stiamo procedendo a contattare”.



Sono soci effettivi della DMO Green Weekend operatori privati e

professionisti esperti in ambito di promozione e sviluppo turistico

territoriale ed Enti pubblici delle aree della Tuscia e Maremma

Laziale e Sabina e Monti Reatini – i Comuni di Trevignano Romano,

Vejano, Carbognano per la Tuscia, Vacone e l’Istituto superiore Luigi

di Savoia di Rieti per la Sabina.



All’evento sono invitati a partecipare gli operatori e soprattutto i

Responsabili di tutte le DMO regionali, che potranno illustrare la

propria esperienza e confrontarsi su possibili sinergie, funzionali ad

un posizionamento importante del territorio regionale sui mercati

turistici nazionali e internazionali.

Pubblicato lunedì, 12 Dicembre 2022 @ 09:45:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA