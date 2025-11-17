Si Ladispoli, Alessandro Giovannetti nuovo coordinatore • Terzo Binario News

Domenica 16 novembre, gli iscritti del Circolo di Sinistra Italiana “Mahsa Amini” si sono riuniti per la Conferenza Organizzativa.

Una mattina di discussione e riflessione sulla situazione politica internazionale, nazionale e del territorio in presenza dei Segretari della Federazione di Roma Mauro Coldagelli e della Federazione regionale Danilo Cosentino, dove è stato eletto il nuovo Coordinatore.

Ad Alessandro Giovannetti, da oggi coordinatore del circolo SI, rivolgiamo il nostro più sentito in bocca al lupo.

Daremo la nostra massima collaborazione, in particolare per la gestione di questo momento particolarmente importante che ci porterà alle prossime elezioni comunali.

La coordinatrice uscente Rossana Valentini, nel suo intervento, ha ripercorso gli ultimi 3 anni del Circolo.

Dalla nascita sul territorio del litorale nord di Roma, passando per le campagne referendarie e le iniziative culturali e di incontro, il circolo si è distinto per la capacità di raccogliere consensi e promuovere l’unità della sinistra ladispolana.

Una linea politica, sempre aperta al dialogo e all’unità che Giovannetti vuole proseguire.

“Al lavoro, agli studi, alla lotta” , sempre a difesa della giustizia sociale e ambientale.