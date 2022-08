Si conclude con successo l'estate del Gruppo Astrofili Palidoro • Terzo Binario News

Si conclude l’Estate 2022 per il Gruppo Astrofili Palidoro con un evento molto particolare che ha riscosso grande successo.

Sabato 27 agosto presso lo stabilimento balneare Luciano a Marina di San Nicola i tantissimi partecipanti all’iniziativa “Surfing sotto le stelle” hanno vissuto una serata magica sotto le stelle.

La serata è cominciata con una piccola conferenza riguardante il Sole e le stelle arricchita da un piccolo rinfresco organizzati sulla terrazza dello stabilimento balneare e, a seguire tutti in spiaggia in riva al mare dove gli Astrofili Palidoro hanno spiegato le costellazioni sul cielo reale come se fosse una gigantesca lavagna avvalendosi di laser per indicare le stelle.

Gli allievi di Free Surfing Italia, orientandosi con le stelle hanno effettuato una navigazione dimostrativa in mare e infine un dessert sorpresa ha allietato tutti per la conclusione di questa meravigliosa esperienza.

Il Gruppo Astrofili Palidoro ringrazia lo stabilimento Luciano e Free Surfing Italia per questa bellissima collaborazione che già vede futuro per l’estate 2023.

Gli appuntamenti con le stelle non finiscono qui infatti già è in fase organizzativa il calendario per l’autunno e tutti gli aggiornamenti si potranno consultare sulla pagina facebook Gruppo Astrofili Palidoro.