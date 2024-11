"Servono informazioni?" Borseggiatrici prese dalla Polizia alla metro A Vittorio Emanuele • Terzo Binario News

Arresti effettuati dagli agenti del commissariato San Lorenzo, la denuncia di un ucraino

Stava viaggiando sulla metro A in direzione Battistini quando è stato avvicinato da due borseggiatrici slave e da un complice che gli hanno sottratto il borsello a tracolla con dentro documenti e 5mila euro in contanti. Lo stesso è poi stato ritrovato in un cestino della spazzatura ma senza soldi.

L’uomo, un ucraino, non si è dato per vinto: le ha seguite, facendole fermare prima dalla vigilanza e poi dalla Polizia del commissariato San Lorenzo, che le ha arrestate.

È successo presso la fermata di Vittorio Emanuele: qui il derubato ha seguito le donne e poi gli agenti, dopo la perquisizione, si attende la decisione del giudice circa la loro sorte.