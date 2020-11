Senza fissa dimora aggredisce poliziotta libera dal servizio - Terzo Binario News

Arrestato dagli uomini del commissariato Viminale un senza fissa dimora di 45 anni. L’uomo, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha aggredito per futili motivi una poliziotta libera dal servizio mentre si trovava in piazza dei Cinquecento, a Roma, in attesa dei mezzi di trasporto.

L’episodio è avvenuto alle 7,56 del 7 novembre. La donna, trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, è stata refertata con 4 giorni per le lesioni riportate.