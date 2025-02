"Semafori rotti a Santa Severa e Tidei non fa niente per ripararli" • Terzo Binario News

La nota dei consiglieri del centrodestra di Santa Marinella

Nonostante siano trascorsi diversi mesi da quando è andato fuori uso l’impianto semaforico all’incrocio tra la statale Aurelia e Santa Severa, il Sindaco e la sua amministrazione, ad oggi, non hanno ancora provveduto alla sua riparazione.

In questo stesso periodo, purtroppo, si sono verificati alcuni incidenti stradali, per fortuna senza conseguenze rilevanti, sta di fatto che la situazione di pericolo per tutti gli utenti della strada resta elevata.

Appare evidente che nella nota sede di Via Cicerone si pensi fondamentalmente ai grandi progetti milionari ma non si tuteli a sufficienza la normale amministrazione, con ciò esponendo i cittadini ad una serie di disagi e potenziali pericoli.

In questo frangente corre l’obbligo di mettere in evidenza un legittimo interrogativo su come un’amministrazione, che non riesce a riparare un semaforo in tanti mesi, possa essere in grado di gestire le somme ingenti di 51 milioni di euro per le opere del PNRR.

A tale proposito abbiamo protocollato una interpellanza sperando di accelerare la risoluzione del problema e al tempo stesso che si provveda ad assolvere sia alle esigenze ordinarie che a quelle straordinarie dei mega progetti tanto cari al Sindaco. Restiamo in attesa di una risposta con i fatti e non con le solite promesse vuote di contenuti”.

i Consiglieri del centrodestra di Santa Marinella