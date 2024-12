"Seguendo la Cometa", con la Pro Loco Civitavecchia torna il presepe vivente alle Terme Taurine • Terzo Binario News

E’ giunta ormai alla tredicesima edizione, la rappresentazione del Presepe Vivente

“Seguendo la Cometa” organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia APS con il contributo

della Regione Lazio – Direzione Turismo, che lo ha riconosciuto tra i progetti più validi

all’interno del programma regionale a favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e

popolari e il patrocinio morale della Fondazione Ca.Ri.Civ. e del Consiglio Regionale del Lazio.



Il tradizionale appuntamento nel suggestivo scenario delle Terme Taurine, si avvarrà anche

quest’anno dell’ormai collaudata direzione artistica di Francesco Angeloni che presenterà per

questa edizione nuove scenografie e testi inediti, mentre i costumi sono realizzati dalla

bravissima Elisabetta Ciciani anche aiuto regista.

Come sempre gli spettatori potranno vivere l’atmosfera magica del Natale nell’affascinante

cornice del sito archeologico tra i più belli dell’Italia centrale, grazie anche ai giochi di luci e

ombre. Non un semplice spettacolo, ma una e vera e propria esperienza nel ritrovare,

Seguendo la Cometa, quello spirito natalizio fondato sulla speranza e sull’amore, sentimenti

troppo spesso assopiti.

Al pubblico verrà inoltre offerta una degustazione con i prodotti della Strada del Vino e dei

Prodotti tipici delle Terre Etrusco Romane.

Due le date delle rappresentazioni: 26 e 29 dicembre a partire dalle 18,00 fino alle 20,00.

Per info: Tel. 3513440202