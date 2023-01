Scuola, da lunedì orientamento al liceo "Pertini" di Ladispoli • Terzo Binario News

Tornano in presenza al Liceo “Pertini” gli sportelli disciplinari pomeridiani, appuntamenti molto apprezzati dagli studenti di terza media, che si trovano a dover scegliere il loro futuro scolastico. Possono, infatti, assistere a delle vere e proprie lezioni, o attività laboratoriali, che permetteranno loro di farsi un’idea compiuta di come si svolgerà lo studio delle materie fondamentali.

Il Liceo diretto dalla D.S. Prof.ssa Fabia Baldi organizza delle lezioni laboratoriali sulle discipline costitutive di ogni indirizzo di studio previsto al “Pertini”: Scientifico tradizionale e Cambridge, Linguistico e Classico.

Le lezioni si svolgeranno a partire da lunedì 9 gennaio, nella sede centrale del Liceo, in via Caltagirone 1. Per partecipare, i genitori degli alunni potranno inviare un’email all’indirizzo orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it.

L’iscrizione potrà essere eseguita fino a due giorni prima della data dello sportello e prevede un numero minimo di 3 e un massimo di 15 alunni per ogni appuntamento. Gli studenti partecipanti dovranno essere accompagnati da un genitore (o da un adulto delegato dal genitore) e presentare alla scuola un modulo debitamente compilato (il modello è reperibile sul sito della scuola, nella sezione dedicata all’Orientamento https://sites.google.com/view/pertiniorienta).

Lezione laboratoriale al Pertini

Ecco il calendario degli incontri previsti:

Lunedì 9 gennaio 2023: ore 15 – 16

Prof.ssa Pamela Marano – Noi e la Matematica (lezione propedeutica di matematica) Lunedì 9 gennaio: ore 16 – 17 –

Prof.ssa Alexandra Recchi – Oh Be A Fine Girl Kiss Me! (scienze della Terra: la classificazione di Harvard delle stelle) Martedì 10 gennaio, ore 15 – 16:

Prof.ssa Tina Coppola – Il Greco è….un classico! (introduzione alla lingua e alla cultura greca) Martedì 10 gennaio, ore 16-17: Prof. Giovanni Piazza – Vieni avanti, creativo! (laboratorio di scrittura creativa con il direttore del giornale scolastico Res Novae) Mercoledì 11 gennaio, ore 15-16: Prof.ssa Pamela Marano – Conosciamo il mondo (lezione di Fisica) Mercoledì 11 gennaio, ore 16 – 17: Prof. Giovanni Piazza – English is music!(introduzione alla lingua e alla cultura inglese) Giovedì 12 gennaio, ore 15 – 16: Prof.ssa Silvia Eastoae – El barrio español(introduzione alla lingua e alla cultura spagnola) Giovedì 12 gennaio, ore 16-17: Prof.ssa Sabrina Russo – L’ora di Latino (introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo scientifico) Venerdì 13 gennaio, ore 15 – 16: Prof.ssa Tina Coppola – Latine discere(introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo classico) Venerdì 13 gennaio, ore 16 – 17: Prof.ssa Alexandra Recchi – Abracadabra… la materia si trasforma! (introduzione alla chimica)

Un ultimo appuntamento importante per conoscere il liceo Pertini e la sua offerta formativa è rappresentato dall’Open Day, che si svolgerà sempre in presenza sabato 14 gennaio 2023. Sarà diviso in tre fasce orarie, a seconda degli indirizzi di studio:

ore 9-10 Indirizzo Scientifico;

ore 10.30-11.30 Indirizzo Classico;

ore 12-13 Indirizzo Linguistico (nella sede di Piazzale Nazario Sauro).

Sul sito del Liceo (www.liceopertiniladispoli.edu.it) sono infine reperibili tutte le informazioni relative alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, che saranno attive dal 9 al 30 gennaio 2023.