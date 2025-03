Sul posto Ares 118 e Municipale ma solo un grosso spavento

Incidente poco fa in via Glasgow a Ladispoli sono entrare in collisione due vetture, una Punto – con a bordo un uomo e una donna – e un’Audi con la Punto finita contro il muro.

Sul posto la Municipale ladispolana e un’ambulanza dell’Ares 118 che però non è servita.

Infatti si è spaventato il 55enne alla guida della Punto ma niente di grave.

Ripercussioni si sono avute sul traffico di zona.