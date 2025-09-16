Saverio Orlando di Cerveteri primo classificato al concorso “Calabria in versi” • Terzo Binario News

I complimenti dell’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e della Consigliera comunale Anna Mastrandrea

Cerveteri conquista la Calabria. Lo fa grazie a Saverio Orlando, che questa estate si è aggiudicato il primo posto nel concorso “Calabria in versi”, nella sezione “Racconti brevi”. Orlando, cittadino di Cerveteri, ha partecipato al concorso con “Farid e Morgana”, la storia, drammatica ma tremendamente attuale, di Farid e la sua famiglia che sognavano di raggiungere le coste della Calabria con lo stesso spirito e sentimento come se fosse stata per loro, la terra promessa.

A complimentarsi con Saverio Orlando, Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, che dichiara: “A Saverio, nostro concittadino, che non dimentica mai le sue origini calabresi, giungano i miei più calorosi e sinceri complimenti per l’ennesimo successo riscosso in campo letterario. Tra l’altro, in passato, abbiamo avuto già il piacere di poterlo ospitare all’interno dei locali della nostra città quando presentó il romanzo “La scogliera di Levante” ottenendo un’ampia partecipazione di pubblico. Il fatto che Saverio, oramai nostro cittadino ceretano a tutti gli effetti, abbia ottenuto un nuovo importante premio non può che renderci orgogliosi di lui. Chiaramente, è sempre il benvenuto anche in futuro: saremo ben felici di organizzare con lui nuovi momenti letterari di pregio e interesse”.

Commenta i risultati raggiunti dall’autore anche Anna Mastrandrea, Consigliera comunale di Cerveteri, che dichiara: “Conosco Saverio da moltissimi anni, una persona di grande spessore culturale e che ama profondamente scrivere e mettere nero su bianco emozioni e pensieri propri. Anche da parte mia, i complimenti per il prestigioso primo posto e l’augurio di un futuro letterario ancora brillante e ricco di soddisfazioni”.