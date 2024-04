Santa Marinella aderisce al "cammino di Hasekura" • Terzo Binario News

Il Comune aderisce ufficialmente

Il Comune di Santa Marinella è pronto ad aderire all’istituzione del “cammino di Hasekura”, il samurai giapponese che nel 1615 sbarcò a Civitavecchia per raggiungere a Roma Papa Paolo V.

Si tratta di un percorso turistico-spirituale proposto dall’associazione culturale “Variante cimina della Via Francigena” e subito accolta favorevolmente dal Sindaco Pietro Tidei.

“Il cammino di Hasekura – ha dichiarato il Sindaco – rientra a tutti gli effetti nel catalogo dei cammini religiosi italiani ed è unico nel suo genere in questo tratto di costa laziale.

Oltre alla forte valenza spirituale, può senza dubbio diventare una attrattiva culturale e dare visibilità ai territori che attraversa, offrendo un’immagine turistica propositiva e promuovendo le particolarità storiche e paesaggistiche del territorio.

Il percorso che ci è stato proposto – continua il Sindaco – parte in sostanza dalla statua di Hasekura di Civitavecchia, e attraverso un percorso ben definito giunge sino Piazza San Pietro in Roma ed al Quirinale, per un totale di circa 100 km suddivisi in 5/6 tappe lungo il cammino.

Nella nostra città il percorso si snoda lungo la Via Aurelia ed il Lungomare Guglielmo Marconi proseguendo fino al Castello di Santa Severa, che ospitò il samurai ed il suo seguito nel 1615 dopo lo sbarco di Civitavecchia.

Questo percorso – ha concluso il Sindaco Tidei – va inteso come un progetto lineare che ha come obiettivo la valorizzazione turistica e culturale dei territori attraversati dal cammino, tramite interventi innovativi e al passo con i moderni percorsi spirituali. Un nuovo itinerario, dunque, che possa incentivare lo sviluppo economico e turistico per Santa Marinella e Santa Severa”.