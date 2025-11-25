Santa Fermina, celebrazioni congiunte fra Civitavecchia e Amelia • Terzo Binario News

Il 24 Novembre l’Amministrazione comunale ha preso parte alle celebrazioni dedicate a Santa Fermina, patrona di Civitavecchia e di Amelia, confermando la forte valenza storica, culturale e religiosa che unisce le due comunità.

A rappresentare il Comune era presente la vicesindaca Stefania Tinti, che ha partecipato ai momenti istituzionali e religiosi accanto alle autorità civili e religiose intervenute.

La celebrazione ha ribadito il significato profondo di un legame che affonda le radici nella tradizione e che viene rinnovato ogni anno attraverso gesti di condivisione e partecipazione.

La presenza dell’Amministrazione comunale intende sottolineare l’impegno nel valorizzare le ricorrenze identitarie della città e nel rafforzare, anche sul piano istituzionale, il rapporto con la comunità amerina, con cui Civitavecchia condivide la figura della Santa patrona e un patrimonio culturale comune.