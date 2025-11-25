 Picchia la moglie nel b&b, arrestato un sardo all'Aurelio • Terzo Binario News

Nov 25, 2025

Una chiamata d’aiuto al 112 da parte di una donna ha fatto intervenire d’urgenza una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo presso un B&B di via Dandolo dove alloggiava una coppia originaria della Sardegna.

Ai Carabinieri la donna, 38 anni, ha raccontato di aver subito violenza dal compagno con calci e pugni per futili motivi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha soccorso la donna, trasportandola all’ospedale S. Spirito.

L’uomo trovato nella stanza è stato arrestato per maltrattamenti e condotto presso il carcere di Rebibbia, in attesa di convalida. La donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni.