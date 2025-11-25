Picchia la moglie nel b&b, arrestato un sardo all'Aurelio • Terzo Binario News

Una chiamata d’aiuto al 112 da parte di una donna ha fatto intervenire d’urgenza una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo presso un B&B di via Dandolo dove alloggiava una coppia originaria della Sardegna.

Ai Carabinieri la donna, 38 anni, ha raccontato di aver subito violenza dal compagno con calci e pugni per futili motivi. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha soccorso la donna, trasportandola all’ospedale S. Spirito.

L’uomo trovato nella stanza è stato arrestato per maltrattamenti e condotto presso il carcere di Rebibbia, in attesa di convalida. La donna è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni.