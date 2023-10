Sabato e domenica grande cinema e maestranze a Cerveteri conla rassegna “Massimo Jaboni: una vita per il cinema” • Terzo Binario News

A partire dalle ore 18.30, presso le sale del Granarone in Cerveteri, avrà inizio la 10 edizione della rassegna cinematografica dedicata al decano dei fonici italiani Massimo Jaboni, ideatore della rassegna del cinema di Poggio Mirteto, evento che ha realizzato per 33 anni dove ha premiato ed ospitato tutti i big del grande cinema italiano a partire da Vittorio Storaro, Ettore Scola, Mario Monicelli, Gigi Proietti, con la direzione artistica di Carlo Verdone.

La rassegna “Massimo Jaboni: una vita per il cinema”, diretta dal regista Felice Corticchia ed organizzata per volontà della sorella Silvana (anche lei nel mondo del cinema per 45 anni) da Ottavio Serafini vedrà sabato 21 ottobre la partecipazione di Gianluca Magni (attore), Pino Ammendola (attore), Massimo Benenato (scrittore), Alberto Dell’Acqua (attore e stuntman), Alessandra Bonarota (attrice), Blentina Tafaj (trucco e parrucco), Antonella Salvucci (attrice), Claudio Botosso (attore), Monica Carpanese (attrice e sceneggiatrice), Angelo Bassi (produttore e distributore), Prospero Richelmy (attore e commediografo). Nella serata di domenica 22 ottobre sarà la volta di Roberto Girometti (autore della fotografia), Enzo De Camillis (scenografo e regista), Daniele Falleri (regista e sceneggiatore), Mirella Banti (attrice), Sergio Martino (regista e sceneggiatore), M° Marco Werba (compositore di colonne sonore), Adolfo Troiani (autore della fotografia), Imma Piro (attrice), Annalisa Favetti (attrice), Elena Russo (attrice), Gianni Franco (attore). L’evento, vista l’alta valenza culturale, ha avuto il patrocinio del Comune di Cerveteri. Vi parteciperanno anche il sindaco Elena Gubetti ed il vicesindaco Federica Battafarano.