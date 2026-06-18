Rubano a Terni, l'inseguimento finisce a Tarquinia • Terzo Binario News

Arrestati in due, i Carabinieri a caccia della terza complice

Prima il furto a Terni, poi la fuga lungo l’Aurelia bis. I carabinieri della stazione di Tarquinia e il personale dell’Aliquota radiomobile di Tuscania hanno arrestato due uomini al termine di un lungo inseguimento.

I militari sono intervenuti dopo un furto messo a segno in un centro commerciale, da cui i ladri si erano allontanati a bordo di un’auto in direzione Civitavecchia.

Intercettata dalle pattuglie, la vettura, con a bordo due uomini e una donna, ha accelerato innescando un rocambolesco inseguimento. Durante la fuga, l’automobilista ha effettuato diversi sorpassi azzardati, riuscendo momentaneamente a sfuggire al controllo delle forze dell’ordine.

Le ricerche sono proseguite e si sono concluse a breve distanza in un parcheggio nel centro abitato di Tarquinia, dove l’auto è stata intercettata e circondata. I militari hanno bloccato e arrestato i due uomini, mentre la donna è fuggita a piedi e risulta attualmente ricercata. L’intera refurtiva è stata recuperata.